В Ставрополе еще 608 семей стали новоселами благодаря «ЮгСтройИнвесту»

Фото: ЮгСтройИнвест.

В ЖК «Российский», расположенном в одном из самых благоустроенных районов краевого центра, сдан новый дом.

В литере 7 уютные светлые квартиры, лифтовые холлы с дизайнерской отделкой, двор с современными тренажерами, спортплощадкой и уникальной детской площадкой с горками, качелями, гимнастическими снарядами и мини-скалодромом.

В ЖК «Российский» продумано все до мелочей - «ЮгСтройИнвест» позаботился, чтобы жить здесь было комфортно и удобно как взрослым, так и детям.

Фото: ЮгСтройИнвест.

В микрорайоне три детсада с ясельными группами, а в будущем появится еще один. Скоро распахнет свои двери большая современная школа на 1550 мест.

В разгаре работы по благоустройству бульвара на улице Ивана Щипакина, неповторимого по дизайну и наполнению, - он станет центром притяжения микрорайона.

Кстати, новоселам уже сейчас есть где погулять, отдохнуть и развлечься - совсем рядом находится одна из самых популярных ставропольских достопримечательностей: Владимирская площадь со светомузыкальным фонтаном, парком военной техники «Патриот» и музейным комплексом «Россия - Моя история». Неподалеку от литера 7 расположен и EVO GYM - самый технологичный спорткомплекс Юга России.

Немаловажно и то, что рядом с жилым комплексом находятся крупные медицинские центры, торговые и социальные учреждения. А по современному шестиполосному проспекту жильцы могут легко добраться в любую часть Ставрополя.