С 6 по 12 декабря ГИБДД Ставрополья поймала 220 пьяных водителей за рулем

В Ставропольском крае за неделю задержали 220 нетрезвых водителей за рулем. Большую часть из них остановили в выходные дни - 11 и 12 декабря. В этот период сотрудники ГИБДД дежурили круглосуточно.

За неделю от вождения отстранили 201 водителя, против 21 гражданина возбудили уголовные дела. Многие из них садились за руль в пьяном состоянии повторно. Например, только за выходные остановили 7 человек, которых раньше уже уличали в пьяном вождении.

- Таким образом, практика показывает, что практически каждый десятый водитель, уже однажды уличенный в нетрезвом вождении, снова садится за руль с признаками опьянения, - рассказали в ведомстве.

Отметим, сейчас на регион опускается туман. МЧС Ставрополья объявило о желтом уровне опасности, поэтому водителям нужно быть предельно осторожными на дорогах.