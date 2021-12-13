Суд Ставрополя вынесет приговор баскетбольному тренеру по обвинению в насилии над детьми

Суд в Ставрополе заканчивает рассмотрение дела в отношении баскетбольного тренера Дмитрий Бородинова, которого обвиняют в 15 эпизодах насильственных действий сексуального характера. Об этом "КП-Ставрополь" рассказал источник в суде.

Следствие установило, что в 2017-2019 годах мужчина домогался до своих воспитанников на тренировках и после турниров. Бородинов мог посреди тренировок подозвать ребенка и, посадив его на колен, гладить и лезть рукой в трусы. В отеле после тренировок он приглашал детей в номер и приставал.

Уголовное дело против тренера завели после того, как показания против него дал один из воспитанников. Всего следствие установило шестерых потерпевших. Эксперт признал мужчину вменяемым, но нашел у него "признаки расстройства сексуального поведения".

Подробности читайте в материале "Комсомолки".

ПО ТЕМЕ

"Завлекал мультиками и лез в трусы": известный баскетбольный тренер оказался педофилом

Два года Дмитрий Бородинов развращал детей в Ставрополе под носом у коллег и родителей [подробности]