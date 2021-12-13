213 тысяч ставропольцев получили льготы на оплату вывоза мусора

В Ставропольском крае 213 тысяч человек смогли оформить льготы и получить скидки на вывоз мусора из жилых домов. Всего в среднем есть 9-14 льготных категорий, а скидки составляют от 30 до 100%. Об этом рассказало минЖКХ Ставрополья.

От уплаты за услуги вывоза мусора освободили участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и т.д. Льготы получили многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий.

"КП-Северный Кавказ" писала, какие тарифы будут действовать в Ставропольском крае до конца 2021 года и в первой половине 2022-го.