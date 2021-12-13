Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоПолитикаCovid-19 в СтаврополеОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Северный Кавказ
+2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество13 декабря 2021 9:35

213 тысяч ставропольцев получили льготы на оплату вывоза мусора

Скидка колеблется от 30 до 100%
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ставропольском крае 213 тысяч человек смогли оформить льготы и получить скидки на вывоз мусора из жилых домов. Всего в среднем есть 9-14 льготных категорий, а скидки составляют от 30 до 100%. Об этом рассказало минЖКХ Ставрополья.

От уплаты за услуги вывоза мусора освободили участников Великой Отечественной войны, узников концлагерей, жителей блокадного Ленинграда и т.д. Льготы получили многодетные семьи, инвалиды, ветераны боевых действий.

"КП-Северный Кавказ" писала, какие тарифы будут действовать в Ставропольском крае до конца 2021 года и в первой половине 2022-го.