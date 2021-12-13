В Ставрополе экспертиза признала известного баскетбольного тренера педофилом

Суд Ставрополя может назначить принудительное лечение тренеру детской баскетбольной команды Дмитрию Бородинову за 15 эпизодов насильственных действий сексуального характера. Об этом рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Следствие установило, что в 2017-2019 годах мужчина развращал своих воспитанников на тренировках и после турниров. Бородинов мог посреди занятий подозвать ребенка, посадить его на колен. Коллеги замечали это, но не видели, чтобы тот гладил детей и залезал им в трусы. Об этом рассказали дети, когда обвиняемый вернулся в Ставрополь и позвал их в поездку в Домбай.

Предложение стало триггером для одного из мальчиков, который решился рассказать родителям о произошедшем. Согласно показаниям потерпевших, Бородинов приставал к детям еще и в отеле после турниров.

Эксперт нашла у подсудимого "признаки расстройства сексуального поведения" и настояла на лечении, но отметила, что в момент преступлений тот был вменяемым. Мужчине грозит срок в колонии, которое будет идти параллельно с наблюдением у психиатра.

Материал о том, как два года Дмитрий Бородинов развращал детей в Ставрополе под носом у коллег и родителей, читайте по ссылке.

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