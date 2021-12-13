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Происшествия13 декабря 2021 9:57

В Ставрополе экспертиза признала известного баскетбольного тренера педофилом

Суд вскоре вынесет приговор Дмитрию Бородинову
Антон ШАПОВАЛОВ
Антон ШАПОВАЛОВ
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Суд Ставрополя может назначить принудительное лечение тренеру детской баскетбольной команды Дмитрию Бородинову за 15 эпизодов насильственных действий сексуального характера. Об этом рассказал информированный источник "КП-Ставрополь".

Следствие установило, что в 2017-2019 годах мужчина развращал своих воспитанников на тренировках и после турниров. Бородинов мог посреди занятий подозвать ребенка, посадить его на колен. Коллеги замечали это, но не видели, чтобы тот гладил детей и залезал им в трусы. Об этом рассказали дети, когда обвиняемый вернулся в Ставрополь и позвал их в поездку в Домбай.

Предложение стало триггером для одного из мальчиков, который решился рассказать родителям о произошедшем. Согласно показаниям потерпевших, Бородинов приставал к детям еще и в отеле после турниров.

Эксперт нашла у подсудимого "признаки расстройства сексуального поведения" и настояла на лечении, но отметила, что в момент преступлений тот был вменяемым. Мужчине грозит срок в колонии, которое будет идти параллельно с наблюдением у психиатра.

Материал о том, как два года Дмитрий Бородинов развращал детей в Ставрополе под носом у коллег и родителей, читайте по ссылке.

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