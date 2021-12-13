Почти полмиллиона квадратных метров жилья сдали жителям Ставрополя

В Ставрополе к декабрю 2021 года в эксплуатацию сдали более 470 тысяч квадратных метров жилья. Застройщики заканчивают строительство многоквартирных домов и сдают их, количество обманутых дольщиков уменьшается с каждым годом, а сироты получают свои квартиры.

Как отметили в администрации краевого центра, годовой план по сдаче жилья уже перевыполнили на 6%.

- Около 60 процентов в общем объеме ввода жилья в этом году - многоэтажки. Это 281,8 тысячи квадратных метров. Остальные 40 процентов - индивидуальное строительство, - пояснили в ведомстве.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что региональные власти планируют расширить программу переселения граждан из аварийного и ветхого жилья.