На Ставрополье построят экотехнопарк на средства федерального бюджета

Власти Ставропольского края планируют построить новый экотехнопарк по переработке отсортированных отходов. Из них получают вторсырье, которое еще можно использовать. Глава региона Владимир Владимиров поручил минЖКХ разработать план производства.

- У нас есть возможность разместить на территории Ставрополья экотехнопарк. Ожидаем, что площадка будет сформирована за счет федеральных средств. Со своей стороны, нам необходимо определить участок и подготовить инфраструктуру, - заявил Владимиров.

Строительство запланировано в рамках национального проекта "Экология". На реализацию программ в 2022 году выделят более 20 миллиардов рублей.