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Общество13 декабря 2021 11:05

На Ставрополье построят экотехнопарк на средства федерального бюджета

Губернатор поручил разработать план нового производства
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Власти Ставропольского края планируют построить новый экотехнопарк по переработке отсортированных отходов. Из них получают вторсырье, которое еще можно использовать. Глава региона Владимир Владимиров поручил минЖКХ разработать план производства.

- У нас есть возможность разместить на территории Ставрополья экотехнопарк. Ожидаем, что площадка будет сформирована за счет федеральных средств. Со своей стороны, нам необходимо определить участок и подготовить инфраструктуру, - заявил Владимиров.

Строительство запланировано в рамках национального проекта "Экология". На реализацию программ в 2022 году выделят более 20 миллиардов рублей.