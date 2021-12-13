На Ставрополье 3,4 тысячи детей пойдут на благотворительную елку в трех городах

В Ставропольском крае пройдут благотворительные елки для детей в трех городах. Их смогут посетить около 3,4 тысяч ребят. Об этом рассказали в пресс-службе губернатор края.

Из-за эпидемиологической ситуации на Ставрополье отменили почти все массовые мероприятия, в том числе праздничные. Но в этом году решили провести благотворительные новогодние елки в обычном очном формате.

- Как и в случае с новогодними утренниками в детских садах, требования наличия QR-кодов или ПЦР-тестов для взрослых участников праздника остаются неизменными. При подготовке мероприятий все вопросы должны быть проработаны со структурами Роспотребнадзора, - сказано в сообщении ведомства.

Елки пройдут в Ставрополе, Нефтекумске и Пятигорске с 20 по 27 декабря.