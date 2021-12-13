У 9-летнего ребенка в Чечне взорвалась в руках петарда

В Чечне прокуратура начала проверку после того, как в приемное отделение Шелковской Центральной районной больницы попал 9-летний пациент с множественными травмами обеих рук.

- По предварительным данным, телесные повреждения получены малолетним в результате неосторожного обращения с пиротехническими изделиями, - сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры. - Ребенок госпитализирован.

Проверка организована в соответствии с поручением прокурора республики Шарпудди Абдул-Кадырова. Предстоит выяснить, при каких обстоятельствах произошел несчастный случай. И насколько со стороны родителей проводилось надлежащее исполнение своих обязанностей. А также будет проверено соблюдение законодательства при хранении и реализации пиротехнических изделий.