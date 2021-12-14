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Здоровье14 декабря 2021 5:14

На Ставрополье число зараженных за сутки достигло 459 человек

Это несколько больше показателей предыдущих дней
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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14 декабря в Ставропольском крае медики зафиксировали 459 новых случаев коронавирусной инфекции. Общее число зараженных превысило 119,2 тысяч человек. Об этом рассказал губернатор края Владимир Владимиров.

Также за прошедшие сутки из больниц выписали 225 человек - они смогли перебороть коронавирус. 27 человек скончались. Отметим, что за последнее время это первый случай снижения количества погибших - несколько недель показатель держался около 30 человек в сутки.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каких районах Ставропольского края выявили больше всего зараженных.