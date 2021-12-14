В 2022 году на Ставрополье расширят посевную площадь гречихи до 1,1 тыс. гектаров

В 2022 году в Ставропольском крае планируют засеять 1,1 тысяч гектаров гречихи. Посевную площадь существенно расширят: в этом году сельхозкультуру собирали с 0,8 тысяч гектаров.

Валовой сбор гречихи составил около 700 тонн, весь объем продукции собрали в Предгорном округе. Расширение посевной площади нужно для наращивания экспорта культуры. Средства на эти цели выделят в рамках программы "Развитие сельского хозяйства".

- текущем году сельхозтоваропроизводителям, занимающимся возделыванием этой культуры, уже выплачены субсидии на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ по средней ставке на гектар - 138 рублей, - рассказала начальник отдела растениеводства регионального минсельхоза Елена Тамбовцева.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что расширение посевной площади гречихи возможно при субсидировании аграриев со стороны государства. Власти выделили 4 миллиарда рублей на развитие АПК в 2021 году.