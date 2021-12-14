На Ставрополье бизнесменов освободят от части налогов после введения QR-кодов

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров распорядился создать льготный механизм для поддержки предпринимателей, чье дело пострадало после введения QR-кодов. Их освободят от какой-то части налогов, чтобы снизить нагрузку.

- Поступают обращения от представителей бизнеса, чей деловой оборот снизился из-за невозможности обслуживать клиентов без QR-кодов. Хотя это явление временное, считаю необходимым поддержать добросовестных предпринимателей и задействовать для них механизм льгот при расчете налога на офисную недвижимость за 2021 год, - заявил Владимиров.

Напомним, в Ставропольском крае ужесточили контроль за использованием QR-кодов в общественных местах. Многие предприниматели пострадали от такой меры, так как поток клиентов неизбежно снизился.

На сегодняшний день на Ставрополье сертификаты о вакцинации получили 1 миллион 124 тысяч человек. Они привились первым компонентом вакцины.