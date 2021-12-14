Росгвардия арестовала виновника смертельного ДТП в Кисловодске с тремя жертвами

Сотрудники Росгвардии Ставрополья нашли и задержали мужчину, который устроил смертельную аварию на "Мерседесе". Он протаранил несколько машин, из-за чего погибли 3 человека.

Водитель на большой скорости хотел пролететь на красный свет светофора, не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

- В результате чего совершил наезд на стоящий в попутном направлении автомобиль "Датсун Он-до", а затем выехал на полосу встречного движения,где столкнулся с автомобилями "Лада Приора" и "Фольксваген Джетта", которые стояли в ожидании разрешающего сигнала светофора, - рассказали в ГИБДД Ставрополья.

По данным ведомства, против виновника аварии возбудили уголовное дело. Ему грозит до семи лет тюремного заключения.