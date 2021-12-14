В Ставрополе в 2021 году на 10% больше многодетных семей подали заявки на льготы

В Ставрополе количество многодетных семей увеличилось на 10%. Появляется все больше заявок на социальную помощь от государства, поэтому получилось сделать подобный вывод. Об этом рассказал мэр краевого центра Иван Ульянченко.

- Количество многодетных семей в нашем городе увеличилось на 10 процентов, а значит, увеличится и число получателей мер государственной поддержки,- заявил политик.

Многодетные семьи имеют право получить денежную компенсацию на подготовку к школе, оплату детсада и получение определенных услуг. В 2021 году "школьные" выплаты получили более 3,6 тысячи многодетных семей на общую сумму более 33 миллионов рублей.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что администрация Ставрополя определила процент расходов городского бюджета на социальную поддержку многодетных семей, инвалидов и т.д.