В Невинномысске 94-летняя женщина отдала мошеннику 600 тысяч за спасение внучки

В полицию Невинномысска обратилась 94-летняя пенсионерка с заявлением о мошенничестве. По ее словам, она передала деньги мошеннику, который угрожал уголовным делом ее правнучке. Чтобы "спасти" родственницу, она отдала 600 тысяч рублей.

Мошенник позвонил женщине по телефону и заявил, что ее правнучка попала в преступный переплет. Якобы теперь против нее возбудят уголовное дело, а позже отправят под суд. Однако можно избежать всех неприятных последствий за символическую сумму - 600 тысяч рублей.

Пенсионерка поверила и согласилась отдать деньги. Мужчина приехал к ней домой и забрал сумму, а после исчез. Когда первый шок прошел, женщина поняла, что ее обманули.

Теперь идет расследование реального уголовного дела против мошенника.