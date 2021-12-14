40 тысяч жителей сел Дагестана оказались отрезаны от электричества из-за ветра

В Дагестане поднялся сильный разрушающий ветер: он переворачивает автомобили, срывает черепицу и обрывает провода ЛЭП. Теперь 40 тысяч жителей сел оказались отрезаны от электричества и ждут окончания восстановительных работ.

- В Дагестане остались без электричества 40 тысяч жителей в 39 населённом пункте. Причиной тому - ветер до 25 метров в секунду, - рассказали в пресс-службе Минэнерго республики.

Сейчас коммунальщики и рабочие переведены в особый режим, чтобы оперативно реагировать на последствия непогоды.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала о непогоде, которая обрушилась на Северный Кавказ. В управлениях МЧС по разным регионам объявили о желтом и оранжевом уровне опасности ветра и тумана. В Ставропольском крае прошел ледяной дождь, до сих пор дует ветер с порывами до 20 метров в секунду. В Чечне была опасность густого тумана.

Северную Осетию ненастья обошли стороной.