В Кисловодске из-за аварии 2,8 тысячи человек отключили от отопления и воды

В ГУ МЧС по Ставропольскому краю рассказали, что в Кисловодске из-за аварии на теплотрассе произошло аварийное отключение горячей воды и отопления. Более 2,8 тысяч человек будут ждать тепло до вечера сегодняшнего дня.

Среди абонентов - 820 детей. Предварительно ремонт закончат в 20:00. К работам привлекли 9 специалистов и 4 единицы спецтехники.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала об аварии на теплотрассе в Невинномысске. Причиной стала изношенность системы, которую нужно капитально ремонтировать. Тогда под отключение отопления попали 17 тысяч человек.