На Ставрополье 1,5 тысячи дружинников обеспечат безопасность в новогодние праздники

В Ставропольском крае во время новогодних праздников усилят меры безопасности в общественных местах. Для этого мобилизуют полторы тысячи дружинников и сотрудников правоохранительных органов. Об этом рассказали во время собрания региональной антитеррористической комиссии.

- Впереди новогодняя декада, другие зимние праздники. В этот период необходимо сохранять повышенную бдительность, готовность всех сил, задействованных в обеспечении правопорядка и безопасности, - заявил губернатор региона Владимир Владимиров.

Также он отметил, что все массовые мероприятия (например, детские утренники) будут проходить с соблюдением всех эпидемиологических требований.

Напомним, в 2021 году решили провести несколько благотворительных "елок" для детей Ставрополя, Нефтекумска и Пятигорска. Всего праздник смогут посетить более 3 тысяч детей. Праздники пройдут в привычном очном формате.