На трассе Минводы - Александровское загорелся грузовой автомобиль

14 декабря в Ставропольском крае на трассе Минводы - Александровское вспыхнул автомобиль. Очевидцы сняли видео из салона машины, когда проезжали мимо места происшествия.

Горит большая машина, пока спасателей и медиков рядом нет.

- На автотрассе Минводы - Александровское были проведены работы пожарных расчетов по тушению авто, в количестве 7 человек и 3 единиц техники. Время завершения работ - 13:59, - рассказали в ГУ МЧС Ставропольского края.

Ранее "Комсомолка" писала о смертельном ДТП в Буденновском округе. Мужчина погиб на трассе, когда набрал слишком большую скорость и перевернулся. Инцидент произошел около 11 утра.