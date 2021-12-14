Администрация Кисловодска опровергла информацию об аварии на теплотрассе

В пресс-службе администрации Кисловодска заявили, что информация об аварии на теплотрассе оказалась неверной. На самом деле все в порядке, и возникла путаница в показаниях диспетчеров.

- Получив сообщение об аварии, немедленно включились в работу. Оказалось, что аварии нет, информация об отсутствии тепла появилась из-за нескоординированной работы диспетчеров. Также на данный момент во въездном районе ведется плановая замена трубы горячего водоснабжения, работы завершатся сегодня, - заявил и.о. мэра города Евгений Моисеев.

Ранее в МЧС Ставрополья сообщили о том, что более 2,8 тысяч человек остались без отопления и горячей воды, среди них 820 детей. Позже сообщили о возобновлении работы системы. К работам привлекли 9 специалистов и 4 единицы спецтехники.