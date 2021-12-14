На Ставрополье гендиректор похитил 1,5 млн рублей у регионального Минсельхоза

Прокуратура Ставропольского края утвердила обвинение против жителя краевого центра по статье "мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности". Мужчина похитил 1,5 миллиона рублей госсредств.

По данным ведомства, Минсельхоз Ставрополья выделил грант на строительные работы на животноводческой ферме. Нашли подрядчика, дали задание - построить навес для скота. Как только первый этап был бы завершен, ведомство бы перечислило средства.

Однако результаты работы были только на поддельных бумагах, а по факту стройка встала. Гендиректор компании-подрядчика обманом заполучил деньги и "положил в карман".

- Предоставил заказчику акт о приемке выполненных работ, свидетельствующий о завершении первого этапа строительства. При этом, мужчина знал, что в указанном акте объем и стоимость работ не соответствуют фактически выполненным на сумму более 1,5 млн рублей, - сказано в сообщении прокуратуры.

Прокурор предъявил иск на эти полтора миллиона. Сейчас дело передали в суд для рассмотрения по существу.