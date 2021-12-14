Шпион-террорист получил срок за сбор данных об учреждениях МВД Ставрополя

Дагестанец Левитан Султанов получил 12 лет колонии строгого режима за участие в "Исламском государстве" (организация, запрещенная на территории РФ) и сбор информации об учреждениях и сотрудниках МВД Ставрополя.

По данным расследования, мужчина примкнул к террористам в 2020 году и получил задание: разузнать, где расположены все полицейские участки и другие объекты МВД краевого центра. Султанов собирал информацию весь январь 2021 года, когда его вычислили правоохранители.

- В соответствии с приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено путем частичного сложения назначенных наказаний по приговору Ленинского районного суда города Ставрополя от 28 июня 2021 года и настоящему приговору в виде лишения свободы на срок 12 лет в исправительной колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме, - сказано в сообщении Южного окружного военного суда.

Султанов признал вину, но пока все еще может обжаловать приговор.