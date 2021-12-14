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Политика14 декабря 2021 12:59

Пост мэра Железноводска занял бывший заместитель Моисеева Евгений Бакулин

Городская дума уже утвердила его кандидатуру
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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Фото: личная страница Евгения Бакулина в Instagram

Фото: личная страница Евгения Бакулина в Instagram

14 декабря дума Железноводска утвердила кандидатуру первого заместителя бывшего мэра Евгения Бакулина на пост градоначальника города. Он занял место Евгения Моисеева, который не пошел еще на один срок и переехал в Кисловодск.

- В Железноводске состоялось очередное заседание Думы, на котором выбрали нового главу города-курорта. Им стал Евгений Бакулин, который до нынешнего дня был первым заместителем главы администрации города-курорта Железноводска, - рассказали в администрации города.

Бакулин поблагодарил депутатов за доверие и пообещал усердно работать.

Отметим, Евгений Бакулин был первым заместителем бывшего мэра Железноводска. До этого он много лет работал юристом после завершения обучения в Пятигорском гостехуниверситете.