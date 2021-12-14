Сибиряки подарили Северной Осетии мозаичное панно с Героем СССР Барбашовым

Фото: пресс-служба ГУ МВД Северной Осетии

В 2018 году в Северной Осетии открылся мемориальный комплекс «Барбашово поле». Здесь - вблизи селения Гизель, советский солдат Петр Барбашов совершил бессмертный подвиг, закрыв собой амбразуру вражеского дзота.

В режиме видеоконференции министр внутренних дел республики Михаил Скоков и глава Северной Осетии Сергей Меняйло обсудили с губернатором Новосибирской области, откуда Герой СССР родом, проведение посвященных Петру Барбашову мероприятий за этот год. Говорили в том числе об этапах крупномасштабного перевоплощения мемориала в полноценный музей под открытым небом, аналогов которому нет на всем Северной Кавказе.

Как рассказали «Комсомольской правде в Ставрополе» в пресс-службе ГУ МВД по РСО-Алания, в благодарность за увековечение памяти Петра Парфеновича его земляки собрали и отправили в Осетию мозаичное панно с изображением родного для Героя Советского Союза края. Памятный знак уже стал частью мемориального комплекса в Северной Осетии.

Министр внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков. Фото: пресс-служба ГУ МВД Северной Осетии

– Сегодня «Барбашово поле» пополнилось новым культурно-историческим объектом – мозаичным панно, ставшим олицетворением частички малой родины для всех погибших героев, не вернувшихся с фронтов Великой Отечественной войны. Вклад жителей Новосибирской области в дело увековечения памяти Петра Барбашова, а вместе с ним и советских воинов, павших при защите нашей республики, для нас бесценен, - поблагодарил сибиряков министр внутренних дел Северной Осетии генерал-лейтенант полиции Михаил Скоков.