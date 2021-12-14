Прокуратура Ставрополья проверит обстоятельства ДТП с пятью пострадавшими

Прокуратура Ставропольского края проверит обстоятельства ДТП в Левокумском районе. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

14 декабря 2021 года на трассе "Левокумское - Петропавловское" случилась авария с двумя машинами. "Лада Гранта" выехала на встречную полосу и столкнулась с другой машиной. Пострадали пять человек. Это предполагаемый 80-летний виновник ДТП, три его пассажира и второй водитель.

- По данному факту прокуратурой Левокумского района проводится проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований федерального законодательства о безопасности дорожного движения, по итогам будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, - сказано в сообщении прокуратуры Ставропольского края.