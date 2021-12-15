На Ставрополье за последние сутки выявили 461 новый случай заражения COVID-19

В Ставропольском крае за прошедшие сутки медики зафиксировали 461 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразились 119,6 тысяч человек. Об этом написал глава региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Также к 15 декабря на Ставрополье выздоровели 720 человек, 24 человека скончались. За прошедший день количество выздоровевших сильно возросло, а смертность начала падать.

- Продолжается прививочная кампания против коронавируса. Уже 938 тысяч человек завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины, - написал Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что стабильным антилидером по количеству зараженных является Ставрополь. Здесь ежедневно фиксируют наибольшее количество заболевших.