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Здоровье15 декабря 2021 5:08

На Ставрополье за последние сутки выявили 461 новый случай заражения COVID-19

Число инфицированных за сутки снова начало расти
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Ставропольском крае за прошедшие сутки медики зафиксировали 461 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заразились 119,6 тысяч человек. Об этом написал глава региона Владимир Владимиров в официальном инстаграм-аккаунте.

Также к 15 декабря на Ставрополье выздоровели 720 человек, 24 человека скончались. За прошедший день количество выздоровевших сильно возросло, а смертность начала падать.

- Продолжается прививочная кампания против коронавируса. Уже 938 тысяч человек завершили иммунизацию, получив оба компонента вакцины, - написал Владимиров.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что стабильным антилидером по количеству зараженных является Ставрополь. Здесь ежедневно фиксируют наибольшее количество заболевших.