За сутки из больниц Ставрополья выписали 720 человек, победивших коронавирус

15 декабря в Ставропольском крае из больниц выписали 720 местных жителей, которые смогли перебороть коронавирус. Они попади в медучреждения в состоянии разной тяжести, но теперь вернулись к родным и близким.

При этом за сутки в медики выявили 461 случай коронавирусной инфекции, что значительно меньше числа выздоровевших граждан. Также снижается смертность: если последние несколько недель она держалась на уровне около 30 погибших в сутки, то к 15 декабря показатели опустились до 24 человек.

- Меньше становится смертей на фоне COVID-19, но инфекция по-прежнему уносит десятки жизней. Соболезную родным скончавшихся, - заявил губернатор края Владимир Владимиров.