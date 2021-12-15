На Ставрополье 70-летний велосипедист устроил смертельное ДТП с Ладой Грантой

В Новопавловске в ДТП погиб мужчина на велосипеде, которому было 70 лет. Он совершил неудачный маневр и попал прямо под колеса автомобиля. Его госпитализировали в больницу, но он скончался от полученных травм.

- В Новопавловске неожиданный маневр поворота велосипедиста обернулся смертельным ДТП. Трагедия произошла на улице Центральной. Согласно записям камер видеонаблюдения, велосипедист двигался по середине проезжей части, когда внезапно решил свернуть налево и попал под колеса встречно движущегося автомобиля Лада Гранта, - рассказали в пресс-службе ГИБДД Ставрополья.

Правоохранители назначили ряд экспертиз и организовали проверку.