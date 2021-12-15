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Происшествия15 декабря 2021 6:35

В Кочубеевском округе объявили повышенную готовность после возгорания газопровода

Из земли вырвалось пламя размером с многоэтажный дом
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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В Кочубеевском округе Ставропольского края ввели режим повышенной готовности после аварии на газопроводе ночью 14 декабря. Сейчас на месте работают специалисты - устраняют последствия аварии и восстанавливают трубы.

- На месте порыва подземного газопровода в Кочубеевском муниципальном округе Ставропольского края проводятся аварийно-восстановительные работы. Планируемое время завершения - 14:00 мск 15 декабря. Решением главы Кочубеевского муниципального округа введен режим функционирования "повышенная готовность, - рассказали в МЧС по Ставрополью.

Ранее "КП-Северный Кавказ" публиковала фото и видео с места событий. Прорыв трубы оценили в пять метров, из отверстия идет огромное пламя. Но несмотря на видимый масштаб, пострадавших или погибших нет, угрозы населенным пунктам - тоже. На место выехал наряд из 21 пожарного и восьми единиц техники.