В Ставрополе вместо Брусневского рынка появится ТЦ с кинотеатром за 1,7 млрд

В Ставрополе на месте Брусневского рынка появится торговый центр "Атриум", на строительство которого направят 1,7 миллиарда рублей. В ТЦ планируют расположить самый большой кинотеатр региона.

Комплекс имеет такое название не просто так: главным элементом конструкции объекта будет огромный стеклянный купол - атриум. Общая его площадь составит 1,5 тысячи квадратных метров. Об этом рассказали в администрации города.

- В рамках реализации проекта планируют создать около 250 рабочих мест. А региональный бюджет пополнится за счет поступления налогов, - заявил мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Строительство планируют завершить к 2025 году.