В Карачаево-Черкесии наградили победителей конкурса среди журналистов на лучший авторский материал по профилактике терроризма и экстремизма

Фото: пресс-служба главы КЧР.

В торжественной церемонии, которая состоялась в Черкесске, приняли участие представители печатных и телевизионных СМИ республики.

С приветственным словом к собравшимся обратился министр КЧР по делам национальностеи , массовым коммуникациям и печати Альберт Кумуков. Он поздравил победителеи конкурса и пожелал им здоровья и сил для новых свершении и творческих прорывов.

- Слово имеет колоссальную силу и влияние на общество. И поэтому чем ответственнее мы будем относиться к информационнои повестке республики, тем больше пользы сможем принести многонациональному народу Карачаево-Черкесии и нашему великому Отечеству. Ваша работа требует высочаи шего профессионализма, постояннои душевнои отдачи. И ваша победа в конкурсе - это оценка того вклада, которыи вы вносите в укрепление мира и согласия в республике, а также в укрепление гражданского общества в России, - отметил Альберт Мусабиевич.

Затем министр вручил дипломы и денежные призы победителям конкурса.

Конкурс журналистов уже стал для республики традиционным, интерес журналистского сообщества к нему год от года растет. И присланные конкурсные работы тому явное подтверждение.