Житель Ставрополья попал в колонию на 12 лет за поддержку террористов

Суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Ставропольского края к 12 годам колонии строгого режима за участие в террористической организации. Он вступил в ряды "Исламского государства" (организация, запрещенная на территории РФ) и пропагандировал экстремистские идеи.

Против мужчины возбудили уголовное дело в январе 2021 года. Все это время проходило расследование, а после материалы передали в суд на рассмотрение. Первые несколько лет мужчина проведет в тюрьме, а после перейдет в колонию.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в Московской области задержали мужчину, который в 1999 году убил трех человек в Ставропольском крае. Он был членом группировки, которая занималась вымогательством и нападениями. Преступник скрывался от следствия 22 года.