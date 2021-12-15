На Ставрополье 18 населенным пунктам восстановят подачу газа уже к вечеру

18 населенных пунктов Ставропольского края подключат к бытовому газу после завершения восстановительных работ на газопроводе в Кочубеевском районе. Специалисты должны устранить последствия взрыва уже к сегодняшнему вечеру.

- Сегодня все работы будут завершены примерно после обеда, и я думаю, что газ получим в районе 15:00-16:00 мск в наши 18 населенных пунктов, - сообщил глава округа Алексей Клевцов на своей странице в инстаграм.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в муниципалитете ввели режим повышенной готовности. Прорыв газовой трубы оценили в пять метров, из отверстия идет огромное пламя. Но несмотря на видимый масштаб, пострадавших или погибших нет, угрозы населенным пунктам - тоже. На место выехал наряд из 21 пожарного и восьми единиц техники.