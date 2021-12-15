В Ставрополе волонтеры при поддержке МТС восстанавливают историческое место

Волонтеры восстанавливают здание в Ставрополе.

Знаете ли вы, что в нашей стране уже много лет существует проект «Том Сойер фест», где волонтеры восстанавливают исторический облик родных городов?

В прошлом году мы рассказывали, как активисты фестиваля с помощью МТС реконструировали фасад дома 1903 года в Пятигорске. В этом году опять же при поддержке МТС волонтеры изготовили дверь в доме усадебного места отца Константина в самом Ставрополе.

На днях на входе в дом появится новая, но изготовленная по точным старым образцам деревянная дверь.

Напомним, первый фестиваль прошел в Самаре 5 лет назад. За эти годы его участниками стали 45 российских городов. Ставропольский край присоединился к движению два года назад и сразу же получил поддержку крупнейшего телеком-оператора. Все реставрационные работы проводятся волонтерами и партнерами проекта. Чаще всего активисты занимаются реставрацией зданий, имеющих статус особо охраняемого архитектурного памятника или исторического наследия.