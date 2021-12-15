В Невинномысске 56-летний отец зарезал сына из-за квартиры

В Невинномысске возбуждено уголовное дело по факту убийства 4 декабря 2021 года 56-летним отцом своего 31-летнего сына. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе Следственного управления СКР по Ставропольскому краю. По предварительным данным, к трагедии привели имущественные споры.

- Между отцом и сыном произошел конфликт из-за оформления в наследство квартиры в Невинномысске. В ходе ссоры подозреваемый нанес своему сыну один удар ножом в область живота, - уточнили в СУ СКР по СК.

Ранение оказалось смертельным - через непродолжительное время мужчина скончался. После осмотра места происшествия, отца погибшего жителя Невинномысска заключили под стражу.

Сбор доказательственной базы и расследование уголовного дела продолжается. По части 1 статьи 105 УК РФ сыноубийце грозит до 15 лет лишения свободы.