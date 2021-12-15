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Общество15 декабря 2021 13:29

Глава Невинномысска предложил украсить предприятия к Новому году

Михаил Миненков попросил бизнес подготовиться к предстоящему празднику
Ева СОРОКИНА
Ева СОРОКИНА
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Фото: пресс-служба главы Невинномысска

Фото: пресс-служба главы Невинномысска

На своей странице в Instagram глава Невинномысска Михаил Миненков обратился к предприятиям города с предложением украсить свои площадки арт-объектами и праздничной светотехникой к предстоящему Новому году.

Фото: пресс-служба главы Невинномысска

Фото: пресс-служба главы Невинномысска

- Хочу попросить бизнес и образовательные учреждения – давайте украсим свою территорию! - написал Миненков в своем аккаунте. - Традиционно каждый год наши заводы ставят красивые инсталляции, вешают гирлянды. Давайте создадим дух праздника.

Глава города также отметил, что открытие главной новогодней елки Невинномысска пройдет уже сегодня, 15 декабря, на площади у ДК «Химиков».