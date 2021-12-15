Строительство Красногорских ГЭС в Карачаево-Черкесии завершат в 2022 году

Фото: сайт главы КЧР.

На встрече в российской столице Рашид Темрезов и председатель правления-гендиректор ПАО «РусГидро» Виктор Хмарин рассмотрели вопросы реализации крупнейшего проекта в программе «РусГидро» по развитию малой гидроэнергетики - строительство двух малых Красногорских ГЭС.

На сегодняшний день на объекте активно ведутся строительно-монтажные работы, параллельно идет монтаж основного гидросилового оборудования. Ввод в эксплуатацию двух МГЭС намечен на 2022 год.

Рашид Темрезов отметил, что компания уже долгие годы является для республики надежным партнером, который вносит весомый вклад в поступательное социально-экономическое развитие республики. Сегодня «РусГидро» - один из крупнейших инвесторов и работодателей, реализующих, в том числе, социальные проекты для повышения уровня жизни наших земляков.

В частности, компания активно принимает участие в мероприятиях по строительству систем водоснабжения в Карачаевском и Усть-Джегутинском районах, и уже приступил к реализации договоренностей в этом направлении. Таким образом, «РусГидро» внесет весомый вклад в обеспечение качественного водоснабжения жителей населенных пунктов двух наших районов.

Напомним, реализуемый РусГидро проект предусматривает строительство на ниже действующей Зеленчукской ГЭС-ГАЭС двух малых гидроэлектростанций: Красногорских МГЭС-1 и МГЭС-2. Мощность каждой составит 24,9 МВт, среднегодовая выработка электроэнергии - 83,8 млн кВт·ч.

Новые малые ГЭС будут не только вырабатывать электроэнергию, но и выравнивать в своем водохранилище колебания уровня воды, которые возникают при изменении режимов работы Зеленчукской ГЭС-ГАЭС. Это позволит снять сезонные ограничения мощности Зеленчукской ГЭС-ГАЭС и обеспечит благоприятные условия для водопользователей ниже по течению, включая водозаборные сооружения Большого Ставропольского канала. В результате работы Красногорских МГЭС будет оптимизирован водный режим Кубани, что позволит увеличить выработку электроэнергии на существующих станциях Каскада Кубанских ГЭС на 250 млн кВт·ч ежегодно.