В 2022 году на Ставрополье могут снизить плату за вывоз ТБО для малого бизнеса

В думе Ставропольского края рассмотрели вопрос изменения тарифов вывоза ТБО для среднего и малого бизнеса в регионе. Предприниматели жалуются на высокую несоразмерную плату и требуют пересмотреть нормативы.

- Необходимо сделать унифицированный документ, по которому можно будет четко понять, какие отчисления должны делать предприниматели. По большому счету из фактической оплаты за вывоз мусора это переходит в другую плоскость. Плата сопоставима с размером аренды за помещения, - рассказал Первый зампредседателя думы СК Дмитрий Судавцов.

Его поддержали другие депутаты, а в МинЖКХ заявили, что уже сейчас разрабатывают тарифы на 2022 год. Многие вопросы приходится решать через региональных операторов, что иной раз не просто.