За 540 млн рублей в селах Ставрополья починили дороги, водопровод и жилье в 2021 году

В Ставропольском крае в 2021 году на развитие сел направили 541 миллион рублей. На эти средства починили несколько километров дорог, заменили трубы Георгиевского водопровода, благоустроили шесть общественных мест.

Работы прошли в Круглолесском, Манычском, Левокумском и других селах. Местные жители смогли оформить соцвыплаты от государства для улучшения жилищных условий, образовалась настоящая очередь из заявок.

Региональные власти направили заявку в Министерство сельского хозяйства РФ для получения дополнительного финансирования. Сейчас она находится на рассмотрении.

Отметим, программа развития сельских территорий нужна для остановки оттока людей из небольших населенных пунктов в города. На базе сельских территорий разворачивают крупные проекты АПК.