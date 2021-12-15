Убийство атамана на Ставрополье раскрыли спустя 14 лет

Следком СКФО завершил расследование дела об убийстве Терского казачьего войска Андрея Ханина в 2007 году. Ему два раза выстрелили в голову за то, что он хотел лишить человека управляющей должности.

По данным ведомства, преступник - Виктор Абакумов - был контролером рынка "Центральный" в Новоалександровске. По каким-то причинам атаман решил поучаствовать в смещении главы МУП, то есть увольнению Абакумова. Тому не понравилась эта идея.

13 февраля 2007 года убийца подошел к автомобилю атамана и выстрелил два раза прямо в голову с нарезного огнестрельного оружия. Пострадавшего доставили в больницу, где он скончался.

Мужчину долго не могли найти. Дошло до того, что дело передали из Следкома Ставрополья инстанции выше.

- Ранее в ходе личного приема граждан Председателем Следственного комитета Российской Федерации было дано поручение изъять нераскрытое уголовное дело из производства следственного управления СК России по Ставропольскому краю и передать его для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу, - уточнили в ведомстве.

Прокуратура утвердила обвинительное решение по делу и передала материалы в суд.