В Северной Осетии после наезда на пешехода водитель покинул место ДТП

В Северной Осетии проводится проверка после ДТП с пешеходом и водителем, покинувшим место аварии. По информации пресс-службы ГУ МВД республики, все произошло 15 декабря 2021 года, примерно в 15 часов 15 минут, на Архонском шоссе Владикавказа в районе АЗС "Гефест".

- Установлено, что водитель автомобиля "Форд" 1953 года рождения, двигаясь по Архонскому шоссе, со стороны улицы Московская в сторону улицы Владивостокская, совершил наезд на пешехода 1962 года рождения, стоявшего на проезжей части вне пешеходного перехода, - комментируют в полиции.

После наезда потерпевший попал в Медицинский центр Беслана с травмами. Сотрудники МВД Северной Осетии напоминают о важности соблюдения ПДД: как пешеходам, так и водителям.