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Происшествия15 декабря 2021 18:13

После прорыва на Ставрополье 15 декабря возобновили подачу газа

Губернатор рассказал о завершении ремонтных работ в Кочубеевском округе
Никита АВДЕЕВ
Никита АВДЕЕВ
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В Кочубеевском округе Ставропольского края вечером 15 декабря 2021 года завершились ремонтные работы на месте прорыва газопровода, который попал на видео накануне. Между поселками Усть-Невинский и Беломечетский столб огня возвышался на десятки метров и был виден за многие километры от места ЧП.

Как рассказал губернатор региона Владимир Владимиров, вечером 15 декабря 2021 года газовики возобнавили подачу газа и в настоящий момент продолжается поэтапное восстановление снабжение всем 18 населенным пунктам.

- Все 4 газораспределительные станции снова работают, - отметил глава Ставрополья. - Всех, кто участвовал в работах, благодарю за оперативность!