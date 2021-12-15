После прорыва на Ставрополье 15 декабря возобновили подачу газа

В Кочубеевском округе Ставропольского края вечером 15 декабря 2021 года завершились ремонтные работы на месте прорыва газопровода, который попал на видео накануне. Между поселками Усть-Невинский и Беломечетский столб огня возвышался на десятки метров и был виден за многие километры от места ЧП.

Как рассказал губернатор региона Владимир Владимиров, вечером 15 декабря 2021 года газовики возобнавили подачу газа и в настоящий момент продолжается поэтапное восстановление снабжение всем 18 населенным пунктам.

- Все 4 газораспределительные станции снова работают, - отметил глава Ставрополья. - Всех, кто участвовал в работах, благодарю за оперативность!