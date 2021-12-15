В Ставрополе 16 декабря отключат воду в 9 домах и 2 детсадах

Фото: пресс-служба МУП «ВОДОКАНАЛ»

Пресс-служба МУП «ВОДОКАНАЛ» информирует жителей Ставрополя, что на 16 декабря 2021 года запланированы плановые работы на водопроводе по проезду Ботаническому. В связи с этим с 08:30 до 18:00 часов будет произведено отключение водопровода (Д-200 мм) от №1 до №8а. На это время под временное отключение попадут 9 многоквартирных домов: №1, 2, 5, 7а, 8, 8а, 9 на проезде Ботаническом и № 468, 468/2 на улице Ленина. Кроме того, не будет воды в детских садах № 53 и 56, а также в школе №18.

- Городским водоканалом будет организован подвоз воды автоцистерной. В случае необходимости заявки на подвоз принимаются центральной диспетчерской службой предприятия по тел.13-40, - сказано в сообщении учреждения. - Муниципальное унитарное предприятие «ВОДОКАНАЛ» приносит извинения за вынужденные временные неудобства.