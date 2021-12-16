Почти 92 тысячи ставропольцев выздоровели от коронавируса с начала пандемии

К 16 декабря в Ставропольском крае от коронавируса выздоровели 91821 человек, в том числе 694 - за прошедшие сутки. Об этом рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

- Летальных случаев меньше, чем было еще несколько недель назад. Но, к сожалению, они все еще фиксируются ежедневно. Соболезную родным ушедших, - заявил Владимиров.

Также за сутки в регионе зафиксировали 458 новых случаев заражения коронавирусом, 25 человек скончались.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, в каких районах Ставрополья выявили наибольшее количество зараженных. Несменным антилидером остается Ставрополь - здесь заболевают почти сотня человек ежедневно. Примечательно, что в городе Лермонтове по три-четыре дня не находят инфицированных.