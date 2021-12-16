За прошедшие сутки на Ставрополье выявили 458 новых случаев заражения COVID-19

В Ставропольском крае за 15 декабря медики зафиксировали 458 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии заболели 120,1 тысяч человек, выздоровели почти 92 тысячи граждан, скончались - 5704.

Губернатор Ставропольского края поделился ежедневной статистикой в официальном инстаграм-аккаунте. Он сообщил, за прошедшие сутки из региональных больниц выписали 694 пациента - они смогли перебороть коронавирус. К сожалению, от болезни скончались 25 человек.

- Прививку первым компонентом за прошедшие сутки сделали почти 7,3 тысячи ставропольчан. Ставрополье давно перешло рубеж в 1,1 миллиона вакцинированных. Иммунизация продолжается, - заявил Владимиров.