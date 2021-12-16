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Здоровье16 декабря 2021 5:37

На Ставрополье почти 7,3 тысячи человек иммунизировали от коронавируса за сутки

Регион перешел рубеж в 1,1 миллион вакцинированных
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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К 16 декабря в Ставропольском крае первый компонент вакцины от коронавируса получили почти 7,3 тысячи человек, вторым привились 5,8 тысяч человек. Всего с начала пандемии в регионе иммунизировались уже более 1,1 млн граждан.

За прошедшие сутки на Ставрополье заболели 458 человек, выздоровели - 694, скончались - 25. Уровень смертности снижается, заболеваемость держится примерно на одном уровне, а число выздоровевших уже второй день подряд значительно превышает количество зараженных.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что больше всего инфицированных ежедневно находят в Ставрополе, краевом центре. На втором месте часто бывает Георгиевский и Буденновский округа. А в Лермонтове иной раз по несколько дней подряд не фиксируют новые случаи заражения коронавирусом.