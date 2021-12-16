В Ставрополе поменяют 25 перевозчиков маршрутов в пользу комфортного транспорта

В Ставрополе могут сменить 25 перевозчиков городских маршрутов для того, чтобы улучшить качество транспортных услуг. Конкурс будет проходить открыто, перевозчики должны будут соблюдать четкие критерии.

Одним из самых важных условий является комфортабельность автомобиля: автобус должен иметь низкий пол, кондиционер, терминал для безналичной оплаты и т.д. В числе маршрутов, которые ждут обновления, пути №4, 8, 15, 21м, 42м и другие.

- Данный конкурс будет проводиться в целях выбора перевозчиков, которые смогут обеспечить лучшие условия перевозки пассажиров, - заявили в Миндоре Ставропольского края.

Ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что в троллейбусах Ставрополя поднимут цену на проезд.