В Ставрополе пьяный водитель врезался в автобус с пассажирами, есть пострадавшие

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставрополья

Вечером 15 декабря в Ставрополе по улице Селекционная нетрезвый водитель спровоцировал ДТП с пассажирским автобусом. Он вылетел на встречную полосу и врезался в городской транспорт "лоб в лоб". В аварии пострадала пассажирка автобуса.

- По предварительным данным, водитель автомобиля Фольксваген Поло, двигаясь со стороны улицы Нижняя в направлении Старомарьевского шоссе, не справился с управлением и допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение со встречно движущимся автобусом ПАЗ, - рассказали в ГИБДД Ставропольского края.

В больницу попала 63-летняя пассажирка. Водитель прошел освидетельствование на месте, признал вину и сообщил, что знает об ответственности. Ему грозит лишение водительских прав и штраф около 30 тысяч рублей.