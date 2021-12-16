Под Пятигорском через несколько минут после смертельного ДТП произошла авария

Фото: пресс-служба ГИБДД Ставропольского края

Утром 16 декабря на Северо-западном обходе Пятигорска произошло два ДТП с разницей в несколько минут. В первой аварии погиб один из участников происшествия, второе ДТП стало массовым.

По данным ГИБДД Ставропольского края, Лада Калина ехала со стороны Ессентуков в Пятигорск, пыталась пойти на обгон и врезалась "лоб в лоб" с ВАЗ-2107. От полученных травм на месте скончался водитель "семерки". Виновник ДТП вместе с пассажиром попали в больницу.

Второе ДТП произошло через несколько минут, на место происшествия даже еще не успели подоспеть медики и спасатели.

- Водитель автомобиля Черри Тиго допустил попутное столкновение с двигающимся впереди автомобилем Ситроен, который сбавил скорость перед ДТП. Двигавшийся позади Черри автомобиль Опель Антара, чтобы избежать столкновения с впереди движущимися транспортными средствами, пытается применить маневр экстренного торможения, но не справляется с управлением и допускает съезд с дороги с опрокидыванием, - рассказали в ГИБДД.

Сейчас на северо-западном обходе остановили движение на время устранения последствий аварий. Правоохранители организовали несколько проверок.