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Общество16 декабря 2021 8:36

10 лесных домиков фуд-корта обслужат жителей Ставрополя в Новый год на площади Ленина

Их установили вместе с другими украшениями, которые традиционно каждый год появляются на главной площади города
Дарья БОЛЕСОВА
Дарья БОЛЕСОВА
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На площади Ленина в Ставрополе развернули новогодний фуд-корт, который представляет из себя десять лесных домиков. Здесь гости и жители города смогут купить горячие напитки, печенье и другие закуски.

Фуд-корт развернули вместе с новогодними украшениями. Сейчас на площади уже стоит лес из маленьких елок, которые украсили сотнями игрушек. В ноябре говорили о том, что хотят установить огромную елку за 49 миллионов рублей, но позже от этой идеи отказались до 2023 года.

Общепит будет работать до 15 января включительно, с 10 утра до десяти вечера. А в новогоднюю ночь палатки будут обслуживать клиентов с 10:00 до 2:00 ночи.

Напомним, от некоторых массовых мероприятий в честь Нового года пришлось отказаться. Однако новогодние утренники для детей все еще в силе, их смогут посетить почти 4 тысячи детей.